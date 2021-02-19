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Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин назвал стоимость своей испанской квартиры и рассказал об имуществе в России в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Как сообщал «Рамблер», ранее Панин в YouTube-шоу «В гостях у Гордона» признался, что является бисексуалом, больше не поддерживает возвращение Крыма и готов даже работать грузчиком в Европе, но совершенно не хочет жить в России.
Рассказывая о своей жизни в Испании, Панин признался, что не хотел влезать в долги и купил «простую, но хорошую квартиру».

«Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением», — озвучил он ее стоимость.

При этом в Москве у актера осталась квартира в Коньково. Также он владеет домом во Владимирской области с большим участком земли.

«Квартиру будем сдавать, а дом продадим», — озвучил свои планы в отношении недвижимости артист.

Он также заявил, что надеется вернуться к съемкам.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин
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