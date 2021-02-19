Родители Фриске решили продать Шепелеву доли в квартире дочери

Родители Жанны Фриске решили продать свою долю в знаменитой квартире певицы в Шмитовском проезде. Об этом они уведомили Дмитрия Шепелева как законного представителя их внука Платона. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания «СтарХит».

Известно, что родители Жанны Фриске после смерти певицы унаследовали 2/3 апартаментов, еще 1/3 отошла ее сыну Платону. Квартира сохранила интерьер, который был при жизни звезды. Там до сих пор хранятся ее костюмы и любимые духи. Ранее родители артистки неоднократно заявляли о том, что планируют оставить недвижимость внуку.

Однако они неожиданно изменили свое решение. Согласно уведомлению, которое было направлено в адрес телеведущего, Владимир и Ольга Фриске планируют продать свои доли в апартаментах за 10,5 миллиона рублей каждую.

— При этом любопытно, что кадастровая стоимость составляет 23 миллиона 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена. Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери. Прослеживалось даже, что он испытывает огромное желание сделать там что-то вроде музея Жанны, — цитирует источник в окружении телеведущего «СтарХит».

Уточняется, что родители певицы имеют право продать доли любому лицу по истечении месяца со дня получения Шепелевым уведомления, датированного 19 января 2021 года.