Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опроверг слухи об увольнении с телеканала ТНТ. В сторис Instagram он назвал дебилами авторов подобных сообщений.

Отвечая на вопросы поклонников, он высмеял информацию о закрытии своего шоу «Ты как я». Шепелев опубликовал фото, на котором прикрывает ладонью лицо, и подписал снимок: «Закрыли? Не слышал».

По его словам, не стоит верить множеству сообщений о его уходе с канала. На вопрос, почему появляются такие слухи, ведущий написал: «Потому что дебилы, как говорит [глава МИД России Сергей Лавров ». Он также опубликовал фото со съемок, которое, по словам Шепелева, было сделано на этой неделе.

В июле 2020 года стало известно, что Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ. В программе участвуют звезды вместе со своими детьми. Шепелев уволился с Первого канала в феврале. Около трех лет, с 2017 года, он вел ток-шоу «На самом деле». В конце 2019 года телеведущий признавался, что недоволен работой на Первом канале и считает формат «На самом деле» неподходящим для него.