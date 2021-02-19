«Тебя много»: Пугачева заткнула Укупника 

Укупник заявил, что он одним из первых в современной России открыл корпоративную студию звукозаписи. Однажды к нему пришли Алла Пугачева, Кристина Орбакайте Владимир Пресняков . Дочь примадонны хотела записать свой хит, но смогла сделать всего несколько дублей. Из-за ссоры с Пресняковым, который на тот момент был ее супругом, певица всё бросила и ушла. Укупник, оценив материал, решил собрать песню из того, что получилось. Композицию отправил на рецензию Пугачевой, которая высоко оценила труд музыканта и предложила ему вместе снять на песню клип. Укупник признался, что на съёмочной площадке сначала сильно нервничал, а затем осмелел и начал комментировать процесс.

«Что-то я сказал — а она (Пугачева) поворачивается и говорит: "Мальчик, тебя здесь много". Я заткнулся, конечно», — отметил музыкант.

Укупник подчеркнул, что сам пробился на большую сцену через «Рождественские встречи» Пугачевой. По его словам, однажды он предложил взять в программу начинающую тогда группу «Кар-мэн», но примадонна отказалась и поставила в список приглашенных артистов самого Укупника, песню которого услышала совершенно случайно.