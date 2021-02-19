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«Тебя много»: Пугачева заткнула Укупника 

Елена Прошина 1 час назад
«Тебя много»: Пугачева заткнула Укупника
Фото: РИА Новости
Аркадий Укупник в эфире программы «Судьба человека» рассказал о судьбоносном знакомстве с Аллой Пугачёвой и совместной работе с примадонной, которая оказалась сурова с ним на съёмках клипа.
Укупник заявил, что он одним из первых в современной России открыл корпоративную студию звукозаписи. Однажды к нему пришли Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Дочь примадонны хотела записать свой хит, но смогла сделать всего несколько дублей. Из-за ссоры с Пресняковым, который на тот момент был ее супругом, певица всё бросила и ушла. Укупник, оценив материал, решил собрать песню из того, что получилось. Композицию отправил на рецензию Пугачевой, которая высоко оценила труд музыканта и предложила ему вместе снять на песню клип. Укупник признался, что на съёмочной площадке сначала сильно нервничал, а затем осмелел и начал комментировать процесс.

«Что-то я сказал — а она (Пугачева) поворачивается и говорит: "Мальчик, тебя здесь много". Я заткнулся, конечно», — отметил музыкант.

Укупник подчеркнул, что сам пробился на большую сцену через «Рождественские встречи» Пугачевой. По его словам, однажды он предложил взять в программу начинающую тогда группу «Кар-мэн», но примадонна отказалась и поставила в список приглашенных артистов самого Укупника, песню которого услышала совершенно случайно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Аркадий Укупник в эфире программы «Звезды сошлись!» намекнул, что Максим Галкин свои первые гонорары потратил на «барахло». По его словам, юморист солидные деньги спустил на приобретение элитной иномарки — «Бентли» за 130 тысяч долларов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева
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