Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании 

По словам актера, он владеет «хорошей, но простой квартирой», за которую отдал чуть более 70 тысяч евро (более 6,2 миллиона рублей), включая расходы на оформление документов. Изначально Панин хотел приобрести жилье в итальянской коммуне Форте-деи-Марми, но у него не было достаточно средств на переезд туда.

Во время разговора Панин также рассказал о недвижимости в России. Он владеет квартирой в столичном районе Коньково, которая осталась после смерти родственников, а также домом во Владимирской области. По словам Панина, все его владения стоят немного. Он планирует сдавать квартиру в аренду, а дом продать.