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Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании 

Lenta.ru 22 минуты назад
Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании
Фото: РИА Новости
Российский актер Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры, которая находится в испанском городе Торревьеха в провинции Аликанте. Он озвучил сумму в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.
По словам актера, он владеет «хорошей, но простой квартирой», за которую отдал чуть более 70 тысяч евро (более 6,2 миллиона рублей), включая расходы на оформление документов. Изначально Панин хотел приобрести жилье в итальянской коммуне Форте-деи-Марми, но у него не было достаточно средств на переезд туда.
Во время разговора Панин также рассказал о недвижимости в России. Он владеет квартирой в столичном районе Коньково, которая осталась после смерти родственников, а также домом во Владимирской области. По словам Панина, все его владения стоят немного. Он планирует сдавать квартиру в аренду, а дом продать.
Алексей Панин получил вид на жительство в Испании в августе 2020 года. Тогда он сообщил своим подписчикам в Instagram, что отметил событие, хотя до этого момента не употреблял алкоголь в течение двух месяцев. Несколько месяцев спустя актер снял на видео интерьер жилого дома, в котором находится квартира.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин , Владимирская Область , Испания
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