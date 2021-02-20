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Мягкова похоронят в гробу за 300 тысяч рублей 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Мягкова похоронят в гробу за 300 тысяч рублей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который скончался утром 18 февраля, прошла в Московском государственном театре имени Чехова. Журналисты обратили внимание на гроб, который стоит примерно 300 тысяч рублей.
Мягков служил в этом театре с 1977 года. Последний раз он выходил на сцену в постановке Евгения Каменьковича «Белый кролик», где сыграл Элвуда.
Издание «Дни.ру» обратило внимание, что гроб актёра стоит 300 тысяч рублей. Такие гробы делают из дорогостоящих пород деревьев, таких как вишня, ясень, граб, дуб и другие. Внутри он отделан бархатом, крепом и жаккардом.
Адвокат Сергей Жорин заявил, что на наследство Мягкова могут претендовать его внебрачные дети, в браке с Анастасией Вознесенской у него не было детей. Из близких родственников у Мягкова осталась родная сестра, но она не входит в первую очередь наследников.
Актриса Мария Аронова назвала звезду фильмов Эльдара Рязанова очень добрым человеком, который старался помочь всем людям вокруг себя. По её словам, он мог выручить не только деньгами, но и другими вещами, например «ходил по кабинетам». Аронова подчеркнула, что Мягков был таким партнёром по съёмкам, который «тебя на руках поднимал и нёс над своей головой».
Ранее Лия Ахеджакова рассказала, что Мягков был очень закрытым человеком, но при этом интеллигентным, умным и невероятно талантливым. А Светлана Немоляева назвала его лучшим партнёром по площадке. По её словам, артист был удивительным, понимающим и одарённым. Съёмки с ним были подарком судьбы.
Как писал NEWS.ru, режиссёр Никита Михалков считает Мягкова достойным человеком и настоящим мастером. Он подчеркнул, что весть о его смерти стала горькой и печальной.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Каменькович , Светлана Немоляева , Лия Ахеджакова , Андрей Мягков , Мария Аронова , Сергей Жорин , Эльдар Рязанов , Никита Михалков
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