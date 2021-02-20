Ильяшенко рассказала травле за фото с Прилучным

Актрису обвинили в том, что она разбивает семью, заводя отношения с несвободным мужчиной.

Лукерья Ильяшенко рассказала в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Давид», как совместная работа с главным секс-символом страны Павлом Прилучным обернулась для нее настоящей травлей в Сети.

Вместе они снимались в сериале «Призрак», где отыграли восемь эпизодов. Павел выложил в своем блоге невинный съёмок с актрисой во время съёмочного процесса, однако поклонницы Прилучного буквально набросились на нее.

«Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его только восемь раз в жизни! И Паша зачем-то выложил нашу фотографию из гримерки у себя в Instagram. Такое началось! Мне какие-то тетки начали писать: «Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!». Я на следующий день прихожу на работу и спрашиваю: «Паш, это что такое вообще? Как ты с этим живешь?». А он: «Да, не обращай внимания. Такое постоянно происходит». То есть люди сами что-то увидели, сами придумали, а потом в тебя стреляют».

Отношения Прилучного с женщинами в последнее время стали одной из самых обсуждаемых в Сети тем. Он развелся с супругой, Агатой Муцениеце , которая обвинила его в измене и рукоприкладстве, и ушел от нее к актрисе Мирославе Карпович

Девушке тоже сильно досталось от поклонников актера, ее тут же назвали «разлучницей». При этом, по словам друзей пары, в этих отношениях ей тоже приходится довольно тяжело.