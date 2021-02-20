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Лукерья Ильяшенко рассказала, как ее затравили за совместное фото с Прилучным 

Passion.ru и ещё 2 1 час назад
Ильяшенко рассказала травле за фото с Прилучным
Фото: Instagram
Актрису обвинили в том, что она разбивает семью, заводя отношения с несвободным мужчиной.
Лукерья Ильяшенко рассказала в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Давид», как совместная работа с главным секс-символом страны Павлом Прилучным обернулась для нее настоящей травлей в Сети.
Вместе они снимались в сериале «Призрак», где отыграли восемь эпизодов. Павел выложил в своем блоге невинный съёмок с актрисой во время съёмочного процесса, однако поклонницы Прилучного буквально набросились на нее.

«Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его только восемь раз в жизни! И Паша зачем-то выложил нашу фотографию из гримерки у себя в Instagram. Такое началось! Мне какие-то тетки начали писать: «Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!». Я на следующий день прихожу на работу и спрашиваю: «Паш, это что такое вообще? Как ты с этим живешь?». А он: «Да, не обращай внимания. Такое постоянно происходит». То есть люди сами что-то увидели, сами придумали, а потом в тебя стреляют».

Отношения Прилучного с женщинами в последнее время стали одной из самых обсуждаемых в Сети тем. Он развелся с супругой, Агатой Муцениеце, которая обвинила его в измене и рукоприкладстве, и ушел от нее к актрисе Мирославе Карпович.
Девушке тоже сильно досталось от поклонников актера, ее тут же назвали «разлучницей». При этом, по словам друзей пары, в этих отношениях ей тоже приходится довольно тяжело.
Лукерья Ильяшенко, в свою очередь, много лет счастлива в отношениях с главным редактором журнала «Maxim» Александром Маленковым.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лукерья Ильяшенко , Александр Маленков , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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