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«Я плачу»: Барбара Брыльска отреагировала на смерть Андрея Мягкова 

Газета.Ru и ещё 14 3 часа назад
«Я плачу»: Барбара Брыльска отреагировала на смерть Андрея Мягкова
Фото: Газета.Ru
Партнерша актера Андрея Мягкова по съемочной площадке, польская актриса Барбара Брыльска высказалась о смерти артиста в беседе с РИА «Новости». Брыльска призналась, что очень любила коллегу. «У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она. Андрей Мягков и Барбара Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также в его продолжении, вышедшем на экраны в 2007 году. О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля. По предварительной информации, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Ранее соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова выразили в Госдуме.
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Шоу-бизнес , Андрей Мягков , Барбара Брыльска , Эльдар Рязанов , Госдума , РИА Новости
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