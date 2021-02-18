Ахеджакова назвала Мягкова замечательным артистом

«Мы же с ним одного года рождения, мы раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день. Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову.

Он такой закрытый, молчаливый, очень лёгкий в работе. Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала».