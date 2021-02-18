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Москва

Лия Ахеджакова об Андрее Мягкове: замечательный артист, интеллигентный человек 

Говорит Москва 1 час назад
Ахеджакова назвала Мягкова замечательным артистом
Фото: РИА Новости
Актёр ушёл из жизни в возрасте 82 лет.
В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Лия Ахеджакова назвала его довольно закрытым человеком, но лёгким в работе.

«Мы же с ним одного года рождения, мы раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день. Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову.


Он такой закрытый, молчаливый, очень лёгкий в работе. Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала».

Андрей Мягков прославился ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».
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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , Радиостанция "Говорит Москва"
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