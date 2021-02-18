Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Когда появилась песня „Милая“, мы помирились»: Укупник объяснил, почему не общался с Киркоровым 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Киркоров обиделся на Укупника из-за слов его жены
Фото: РИА Новости
Певец и композитор Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему долгие годы не общался с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Аркадий Укупник. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Однажды Алла Пугачева позвонила и пригласила меня к себе домой с моей второй супругой. Марина была необычной девушкой со своими взглядами. Я взял в гости к Алле музыканта Сергея Челобанова, познакомил их. Он как раз писался у меня в студии… В итоге уходил из их дома я с Мариной, но без Челобанова».

В итоге у Пугачевой и Челобанова, как известно, завязался бурный роман, но затем Примадонна обратила свой взгляд на Филиппа Киркорова.

«Через несколько лет моя вторая жена сказала Пугачевой: «Как ты могла променять такого талантливого человека, как Челобанов, на Киркорова?» Об этом разговоре узнал Киркоров. Филипп со мной долго не общался. Только когда появилась песня «Милая», мы помирились», — заявил Укупник.

Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России. Смотрите также:
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Teleprogramma.pro: последние новости
«У нас с Кириллом разные подходы к творчеству»: Нагиев назвал зарплату сына в Театре имени Ленсовета «У нас с Кириллом разные подходы к творчеству»: Нагиев назвал зарплату сына в Театре имени Ленсовета Находился без сознания: врачи пытались реанимировать Андрея Мягкова, когда приехали на вызов Находился без сознания: врачи пытались реанимировать Андрея Мягкова, когда приехали на вызов «Чувствует себя нормально»: после выписки Алиса Фрейндлих восстанавливается дома «Чувствует себя нормально»: после выписки Алиса Фрейндлих восстанавливается дома
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Аркадий Укупник , Сергей Челобанов , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение