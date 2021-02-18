Киркоров обиделся на Укупника из-за слов его жены

Певец и композитор Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему долгие годы не общался с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым . Аркадий Укупник. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Однажды Алла Пугачева позвонила и пригласила меня к себе домой с моей второй супругой. Марина была необычной девушкой со своими взглядами. Я взял в гости к Алле музыканта Сергея Челобанова, познакомил их. Он как раз писался у меня в студии… В итоге уходил из их дома я с Мариной, но без Челобанова».

В итоге у Пугачевой и Челобанова, как известно, завязался бурный роман, но затем Примадонна обратила свой взгляд на Филиппа Киркорова.

«Через несколько лет моя вторая жена сказала Пугачевой: «Как ты могла променять такого талантливого человека, как Челобанов, на Киркорова?» Об этом разговоре узнал Киркоров. Филипп со мной долго не общался. Только когда появилась песня «Милая», мы помирились», — заявил Укупник.

Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России. Смотрите также: