Жена Костюшкина оценила траты на услуги ЖКХ в 5000 рублей

Чета Костюшкиных владеют квартирой в Москве и домом в Подмосковье

Юлия сообщила, что средний счет за жилищно-коммунальные услуги в московской квартире составляет около 5 тысяч рублей в месяц — летом чуть меньше, зимой чуть больше.

«А в доме в Подмосковье больше сумма за коммунальные услуги. Это все-таки отдельное строение. Мы отдельно там газ и электричество оплачиваем», — сказала Костюшкина «Телепрограмме».