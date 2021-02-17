Жена Костюшкина оценила траты на услуги ЖКХ в 5000 рублей

Жена музыканта Стаса Костюшкина, телеведущая Юлия Костюшкина рассказала о расходах семьи на услуги ЖКХ.
Чета Костюшкиных владеют квартирой в Москве и домом в Подмосковье.
Юлия сообщила, что средний счет за жилищно-коммунальные услуги в московской квартире составляет около 5 тысяч рублей в месяц — летом чуть меньше, зимой чуть больше.
«А в доме в Подмосковье больше сумма за коммунальные услуги. Это все-таки отдельное строение. Мы отдельно там газ и электричество оплачиваем», — сказала Костюшкина «Телепрограмме».
Ранее, как писал «Рамблер», о своих расходах на услуги ЖКХ рассказала бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. После развода с народным артистом СССР Цымбалюк-Романовская проживает в квартире на Рублевском шоссе. Она заявила, что в зависимости от времени года платит за все услуги ЖКХ от 13 до 18 тысяч рублей.