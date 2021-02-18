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«Поимел бы совесть!»: Пригожин озвучил гонорары Шнурова 

Елена Прошина 1 час назад
«Поимел бы совесть!»: Пригожин озвучил гонорары Шнурова
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин в ответ на обращение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в суд, раскрыл его гонорары. Об этом пишет «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», конфликт Шнурова и Пригожина начался в прошлом году, когда продюсер заявил, что звездам российской эстрады в пандемию не помешала бы помощь от государства. Музыкант высмеял слова Пригожина и пообещал ему и его супруге певице Валерии прислать «сосиски из „Пятёрочки“.
Позже Шнуров резко раскритиковал оппонента за отдых в Дубае в разгар пандемии. Продюсер не забыл высказывания лидера группы „Ленинград“ и в одном из интервью отметил, что хотел бы треснуть его „по башке“. После этого появилась информация, что Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию, а также обратился в суд.
По словам Пригожина, он искренне не понимает, почему лидер группы „Ленинград“ его преследует.

»Может, перед выборами в Госдуму, куда он стремится, решил словить хайп?! Вполне возможно. Вообще, мне непонятно, зачем он трогает меня», — отметил продюсер.

При этом он подчеркнул, что на допросе не был, и уже известно, что заявление Шнурова было отклонено «в связи с отсутствием состава преступления».

«Так что это дело выеденного яйца не стоит… Шнуров, который получает по 200 тысяч долларов за один корпоратив, называет меня «холеной моськой»! Поимел бы совесть!», — возмутился Пригожин.

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