«Поимел бы совесть!»: Пригожин озвучил гонорары Шнурова 

Продюсер Иосиф Пригожин в ответ на обращение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в суд, раскрыл его гонорары. Об этом пишет «Собеседник»

Как сообщал «Рамблер», конфликт Шнурова и Пригожина начался в прошлом году, когда продюсер заявил, что звездам российской эстрады в пандемию не помешала бы помощь от государства. Музыкант высмеял слова Пригожина и пообещал ему и его супруге певице Валерии прислать «сосиски из „Пятёрочки“.

Позже Шнуров резко раскритиковал оппонента за отдых в Дубае в разгар пандемии. Продюсер не забыл высказывания лидера группы „Ленинград“ и в одном из интервью отметил, что хотел бы треснуть его „по башке“. После этого появилась информация, что Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию, а также обратился в суд.

По словам Пригожина, он искренне не понимает, почему лидер группы „Ленинград“ его преследует.

»Может, перед выборами в Госдуму, куда он стремится, решил словить хайп?! Вполне возможно. Вообще, мне непонятно, зачем он трогает меня», — отметил продюсер.

При этом он подчеркнул, что на допросе не был, и уже известно, что заявление Шнурова было отклонено «в связи с отсутствием состава преступления».