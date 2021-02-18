«Две недели комы»: Актер Никульников рассказал о трагической гибели сына 

Звезда «Возвращения Будулая» актер Алексей Никульников в студии программы «Судьба человека» рассказал , как сумел пережить смерть своего 10-летнего сына.

По словам актера, он развелся с женой, но сохранил тесные отношения с ней и делал все, чтобы сын не понял, что они уже не вместе.

«Случилось несчастье. Он попал под электричку. Получил черепно-мозговую травму. Две недели комы и все. Ему было десять лет», — рассказал артист.

Никульников отметил, что сын любил сюрпризы и побежал на платформу, чтобы сказать: «Оп, я здесь».

«И попал под дурацкую электричку. В общем какой-то бред», — рассказал он.

По словам Никульникова, после смерти сына его бывшая жена «посвятила себя служению Богу», а он сам очень тяжело пережил трагедию.