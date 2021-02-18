Нагиев уколол Лободу на шоу «Голос» 

Щербань исполнила песню Tutti Frutti, наставники, в особенности Лобода, пели и танцевали вместе с девочкой, но так и не повернулись к ней. Покинув сцену, Алиса расплакалась.

«Я понимаю, что ты прикидываешься, плакать тут вообще нечего. Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс, понимаешь, на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя», — так успокоил ее Нагиев.

Он подчеркнул, что самое дорогое для артистов — когда они нравятся зрителям

«Да, тебя не взяли в конкурсную программу, и чего? Зато тебя зритель полюбил, с первого же раза», — подчеркнул ведущий.