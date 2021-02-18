Нагиев уколол Лободу на шоу «Голос» 

Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев поддержал не прошедшую отбор участницу Алису Щербань, отметив, что даже «пожилая» наставница проекта Светлана Лобода начала танцевать под ее песню. Отрывок программы опубликован на YouTube.
Щербань исполнила песню Tutti Frutti, наставники, в особенности Лобода, пели и танцевали вместе с девочкой, но так и не повернулись к ней. Покинув сцену, Алиса расплакалась.
«Я понимаю, что ты прикидываешься, плакать тут вообще нечего. Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс, понимаешь, на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя», — так успокоил ее Нагиев.
Он подчеркнул, что самое дорогое для артистов — когда они нравятся зрителям
«Да, тебя не взяли в конкурсную программу, и чего? Зато тебя зритель полюбил, с первого же раза», — подчеркнул ведущий.
Как писал «Рамблер», ранее Лободу раскритиковал актер Станислав Садальский. Он заявил, что певица, появившаяся в новом выпуске «Голос. Дети» в «костюмчике с разрезом», «задавила» выступавшего ребенка и раскритиковала его.