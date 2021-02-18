Алибасов напугал россиян болезненным видом 

На днях, как сообщал «Рамблер», 73-летний Алибасов сломал ногу и был прооперирован. Хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время продюсер восстанавливается в одной из больниц в Калининграде. Там за ним ухаживает сын Бари Алибасов-младший.

«Продюсер заметно осунулся, его лицо приобрело нездоровый цвет. Также публику напугали синяки на руках Алибасова, которые, по всей видимости, возникли после уколов и капельниц», — сообщает «СтарХит».

Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин рассказал изданию, что его клиент со своей семьей делает все возможное для излечения отца, например, нашел реабилитолога через друзей.

В июне средства массовой информации сообщили, что Алибасов-старший был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с нестабильным состоянием на фоне принимаемых препаратов. В первой половине июля его сын это подтвердил. Он рассказал, что врачи диагностировали у продюсера корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга и оценивают вероятность его полного выздоровления в 2%.