Цымбалюк-Романовская лестно отозвалась о Бузовой 

Сегодня она опубликовала фотографию с собой и Бузовой из студии шоу «Бородина против Бузовой». В подписи она сообщила, что впервые побывала на программе и что она выйдет завтра в 10:00 на канале ТНТ, и поделилась впечатлениями от участия в ней.

«Поведение Ольги меня приятно удивило. Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать лжеглашатаев. Мое впечатление — Бузова хорошая ведущая ток-шоу», — написала Цымбалюк-Романовская.