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Москва

Цымбалюк-Романовская лестно отозвалась о Бузовой 

Елена Прошина 1 час назад
Цымбалюк-Романовская лестно отозвалась о Бузовой
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова — хорошая ведущая ток-шоу. Об этом бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в своем инстаграме.
Сегодня она опубликовала фотографию с собой и Бузовой из студии шоу «Бородина против Бузовой». В подписи она сообщила, что впервые побывала на программе и что она выйдет завтра в 10:00 на канале ТНТ, и поделилась впечатлениями от участия в ней.

«Поведение Ольги меня приятно удивило. Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать лжеглашатаев. Мое впечатление — Бузова хорошая ведущая ток-шоу», — написала Цымбалюк-Романовская.

На днях, как сообщал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская опубликовала в инстаграме снимок, на котором лежит ничком на фоне своего же портрета. Ее видно по пояс. Ее спина обнажена до середины поясницы, а все, что ниже, прикрыто покрывалом. В подписи к фото она поздравила читателей с Днем всех влюбленных стихами своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского «Качели».
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Шоу-бизнес , Юрий Рыбчинский , Армен Джигарханян , Ольга Бузова
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