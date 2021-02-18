Цымбалюк-Романовская лестно отозвалась о Бузовой 

Певица Ольга Бузова — хорошая ведущая ток-шоу. Об этом бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в своем инстаграме.
Сегодня она опубликовала фотографию с собой и Бузовой из студии шоу «Бородина против Бузовой». В подписи она сообщила, что впервые побывала на программе и что она выйдет завтра в 10:00 на канале ТНТ, и поделилась впечатлениями от участия в ней.
«Поведение Ольги меня приятно удивило. Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать лжеглашатаев. Мое впечатление — Бузова хорошая ведущая ток-шоу», — написала Цымбалюк-Романовская.
На днях, как сообщал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская опубликовала в инстаграме снимок, на котором лежит ничком на фоне своего же портрета. Ее видно по пояс. Ее спина обнажена до середины поясницы, а все, что ниже, прикрыто покрывалом. В подписи к фото она поздравила читателей с Днем всех влюбленных стихами своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского «Качели».