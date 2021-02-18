Ахеджакова решила насильно выписать экс-супруга из квартиры 

Ахеджакова и Кочейшвили расстались пару десятилетий назад. В 2001 году актриса вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова, однако художник с тех пор так и не выписался из квартиры народной артистки на западе Москвы. Журналисты отмечают, что пара развелась «не очень хорошо», поэтому после того, как Кочейшвили переехал жить в свою студию, он практически не общался со своей бывшей женой. Несколько раз Ахеджакова присылала к нему своих представителей, которые просили художника выписаться, но визиты ни к чему не привели.

Недавно актриса получила уведомление, что ее бывший муж снова женился. Решив, что теперь Кочейшвили может спокойно прописаться у своей новой супруги, Ахеджакова обратилась в суд с требованием обязать художника выписаться из ее квартиры. Заседание было назначено на 15 февраля, но ни Кочейшвили, ни его представитель в процесс не явились.