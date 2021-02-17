Нагиев раскритиковал приглашение Крида в «Голос. Дети»

Ведущий телевизионного шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев раскритиковал решение продюсеров программы пригласить молодого исполнителя Егора Крида на роль наставника проекта.
В интервью изданию WDay.ru Нагиев признался, что у него двоякое мнение по поводу того, что Егор Крид занял кресло наставника в детском «Голосе».
«Как у работника телевизионной системы у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое», — заявил телеведущий.
По словам Нагиева, Крид еще ничего не сделал в жизни, ему и самому есть чему поучиться. Ведущий пояснил, что для детей слово «наставник» несет особый смысл. Для них это человек, который может определить будущую судьбу.
«Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться», — заключил Дмитрий Нагиев.
Как писал «Рамблер», ранее новый состав наставников детского «Голоса» прокомментировал продюсер Максим Фадеев. Он назвал Егора Крида мальчишкой, который может «сломать» музыкальные судьбы участников.
«То, что он ничему не научит детей, — это факт», — написал Фадеев в Instagram.