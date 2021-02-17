Нагиев раскритиковал приглашение Крида в «Голос. Дети»

В интервью изданию WDay.ru Нагиев признался , что у него двоякое мнение по поводу того, что Егор Крид занял кресло наставника в детском «Голосе».

«Как у работника телевизионной системы у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое», — заявил телеведущий.

По словам Нагиева, Крид еще ничего не сделал в жизни, ему и самому есть чему поучиться. Ведущий пояснил, что для детей слово «наставник» несет особый смысл. Для них это человек, который может определить будущую судьбу.

«Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться», — заключил Дмитрий Нагиев.

Как писал «Рамблер», ранее новый состав наставников детского «Голоса» прокомментировал продюсер Максим Фадеев . Он назвал Егора Крида мальчишкой, который может «сломать» музыкальные судьбы участников.