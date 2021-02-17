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Вдовец назвал последнюю просьбу Легкоступовой 

Вероника Полынина 1 час назад
Легкоступова просила кремировать ее после смерти
Фото: ТАСС
Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов в эфире программы «Прямой эфир» рассказал о последней просьбе певицы.
По словам Фирсова, Легкоступова просила кремировать ее после смерти. Он уверяет, что артистка говорила о кремации неоднократно, с их самых первых встреч.

«Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. Она говорила: «У меня такие дикие боли, если я умру — обязательно меня только сжечь». И развеять. Человек иногда проговаривает такие перспективные вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен», — приводит «Пятый канал» слова Фирсова.

В эфире ток-шоу Фирсов пытался опровергнуть обвинения в причастности к гибели жены.
Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что второй муж Легкоступовой Алексей Григорьев подал иск на раздел нажитого в браке с певицей имущества.
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Шоу-бизнес , Алексей Григорьев , Юрий Фирсов
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