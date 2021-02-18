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Нагиев назвал зарплату своего сына в театре 

News.ru и ещё 2 12 минут назад
Нагиев назвал зарплату своего сына в театре
Фото: nagiev.universal / instagram
Российский актёр Дмитрий Нагиев рассказал, что у него с сыном Кириллом разный подход к деньгам и жизни в целом. 32-летний Кирилл Нагиев играет в Театре имени Ленсовета и получает около 20 тысяч рублей зарплату.
По словам Нагиева-старшего, он себе не мог такого позволить в молодости, а вот его сын с удовольствием берётся за главные роли в театре.

У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за двадцать тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу, — цитирует Нагиева Teleprogramma.pro.

При этом они часто обсуждают роли и проекты, в которых участвуют. Кирилл не всегда соглашается с советами отца, а иногда критикует выбор некоторых шоу Нагиева-старшего.
53-летний актёр заметил, однако, что во время пандемии деньги с этих самых «ненужных» проектов очень хорошо проедались.
Кирилл Нагиев появился на свет в браке актёра с писательницей Аллой Щелищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер.
Телеведущий Дмитрий Нагиев считает, что певец Егор Крид ещё слишком молод для участия в проекте «Голос. Дети» как наставник. А певицу Светлану Лободу назвал старой, писал ранее NEWS.ru.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Крид , Дмитрий Нагиев , Кирилл Нагиев , Светлана Лобода , Алиса Шер
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