Нагиев назвал зарплату своего сына в театре 

Российский актёр Дмитрий Нагиев рассказал, что у него с сыном Кириллом разный подход к деньгам и жизни в целом. 32-летний Кирилл Нагиев играет в Театре имени Ленсовета и получает около 20 тысяч рублей зарплату.

По словам Нагиева-старшего, он себе не мог такого позволить в молодости, а вот его сын с удовольствием берётся за главные роли в театре.

У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за двадцать тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу, — цитирует Нагиева Teleprogramma.pro.

При этом они часто обсуждают роли и проекты, в которых участвуют. Кирилл не всегда соглашается с советами отца, а иногда критикует выбор некоторых шоу Нагиева-старшего.

53-летний актёр заметил, однако, что во время пандемии деньги с этих самых «ненужных» проектов очень хорошо проедались.

Кирилл Нагиев появился на свет в браке актёра с писательницей Аллой Щелищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер