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Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву
Фото: РИА Новости
Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет в Вильнюсском окружном административном суде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции Аудриса Кутрявичюса. По словам Кутрявичюса, жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке. Киркорова внесли в "черный список" на въезд в Литву 19 января 2021 года.
МИД страны утверждал, что посещавший Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине". 20 января стало известно, что Киркоров будет судиться с Литвой из-за внесения в "черный список". Его адвокат Александр Добровинский заявлял, что после суда в Литве Киркоров может обратиться в ЕСПЧ.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , ЕСПЧ , МИД , ИТАР-ТАСС , Литва , Республика Крым
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