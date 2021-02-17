Сын Михаила Боярского прокомментировал состояние отца 

Тест на коронавирус, который сдал госпитализированный ранее актер Михаил Боярский, оказался отрицательным, сообщает РИА Новости. Сын артиста Сергей Боярский заявил, что жизни и здоровью его отца ничего не угрожает.
15 февраля супруга Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан заявила журналистам, что артист попал в нековидное отделение клиники с высокой температурой, возникшей без причины. Она отметила, что ее муж пожаловался на слабость. Врачи госпитализировали его и сделали компьютерную томографию, которая не выявила никаких проблем.
Сын актера депутат Госдумы РФ Сергей Боярский подтвердил, что у отца не было выявлено в организме никаких следов коронавируса. По его словам, экспресс-тест показал отрицательный результат. 17 февраля артиста готовят к выписке.
«Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил Боярский-младший.
Ранее, как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Юрий Соломин на фоне новостей о госпитализации из-за коронавируса заявил, что чувствует себя хорошо. О том, что 85-летнего артиста положили в больницу, стало известно утром 16 февраля. О госпитализации журналистам рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова. Она отметила, что у народного артиста был диагностирован COVID-19, но заболевание проходит «не в тяжелой форме». Сам Соломин отметил, что признаки заражения инфекцией у него появились несколько дней назад, но на госпитализацию он решился не сразу, поскольку хорошо себя чувствовал. Артист попросил журналистов, не волноваться за него.