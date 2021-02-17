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Москва

Сестру Меладзе обвинили в краже мишек 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Сестру Меладзе обвинили в краже мишек
Фото: соцсети
Представители британской компании Carte Blanche Greetings Ltd. сочли, что клип певицы Елки нарушает их авторские права на игрушки Tatty Teddy, и намерены судиться с лейблом Velvet Music, одной из владелец которого является Лиана Меладзе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в клипе Елки на песню «Впусти музыку» молодая пара танцевала с плюшевыми медведями Tatty Teddy. Компания-правообладатель подала иск в суд к ООО «Вельвет Мьюзик» на миллион рублей из-за нарушения авторских прав на использование их продукта.
При этом в истории оказалась замешана сестра продюсера Константина Меладзе и певца Валерия Меладзе Лиана, так как она является одной из владельцев лейбла, который продюсирует певицу Елку.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о рассмотрении Останкинским судом Москвы иска шоумена из Казани Олега Лихачева о нарушении «Первым каналом» его авторских прав на четыре музыкальные композиции. Шоумен потребовал компенсацию в размере 900 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Елка , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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