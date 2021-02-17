Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео 

Голливудская актриса Холли Берри опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео ко Дню святого Валентина. На записи 54-летняя американская звезда танцует на балконе со своим возлюбленным. При этом на актрисе надеты лишь черные трусы с принтом в видео сердец. Пару запечатлели на камеру со спины.

«С тобой все очень просто», — подписала публикацию Холли Берри.

В декабре прошлого года исполнительница главной роли в фильме «Женщина-кошка» продемонстрировала свою безупречную фигуру в купальнике. Она разместила на своей странице в социальной сети видео в бикини на фоне океана.