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Москва

Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Голливудская актриса Холли Берри опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео ко Дню святого Валентина. На записи 54-летняя американская звезда танцует на балконе со своим возлюбленным. При этом на актрисе надеты лишь черные трусы с принтом в видео сердец. Пару запечатлели на камеру со спины.

«С тобой все очень просто», — подписала публикацию Холли Берри.

В декабре прошлого года исполнительница главной роли в фильме «Женщина-кошка» продемонстрировала свою безупречную фигуру в купальнике. Она разместила на своей странице в социальной сети видео в бикини на фоне океана.
Шоу-бизнес , Видео
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