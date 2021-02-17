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«Кризис продолжается»: Павел Прилучный после развода погряз в кредитах 

Passion.ru и ещё 1 1 час назад
Прилучный после развода погряз в кредитах
Фото: Instagram
Друзья актера честно рассказали о его материальном положении и отношениях с Карпович.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались летом минувшего года, однако обсуждение их отношений не прекращается. Дело в том, что после развода с супругой актер сразу закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
В беседе с «Комсомольской правдой» друзья артиста поделились, что Прилучный после развода стал выглядеть хуже.

«Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку», — делятся собеседники.

Как оказалось, Прилучный называет Карпович няней своих детей, они дружат и она помогает по хозяйству, когда сын и дочь приезжают.
Развод нанес удар и по финансам актера. Съемочный день Павла стоит 500 тысяч рублей, но из-за пандемии количество съемок сократилось. Друзья звезды говорят, что у него накопилось много долгов.

«Во-первых, на нем висит долг (около 10 миллионов рублей) за два автомобиля. Во-вторых, он съехал из своего загородного дома и выставил его на продажу, оценив в 180 миллионов рублей», — рассказывают инсайдеры.

Однако особняк артиста никто не покупает из-за завышенной цены. Сам Прилучный с Карпович живут в загородном доме своих друзей. У артиста еще не погашен кредит за старый дом в несколько миллионов рублей.
Напомним, что ранее Прилучный и Карпович вдвоем отдохнули с детьми, несмотря на слухи о расставании.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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