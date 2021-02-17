Актёр из «Белого солнца пустыни» госпитализирован с пневмонией

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Грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный зрителям по легендарному фильму «Белое солнце пустыни», госпитализирован в Тбилиси . Ему поставлен диагноз двусторонняя пневмония.

По данным Первого канала, актёр переведён в первую университетскую больницу города.

Директор клиники Леван Ратиани заявил, что состояние Кавсадзе, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, стабильно тяжёлое, — сообщают журналисты.

Актёру 85 лет, известно, что в ноябре 2020 года он уже перенёс коронавирус. Родственники утверждали тогда, что Кавсадзе полностью поправился.

Кахи Кавсадзе — ведущий актёр Тбилисского академического театра имени Руставели. Помимо «Белого солнца пустыни», зрители видели его в таких фильмах, как «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» и «Мелодии Верийского квартала».