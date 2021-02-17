Актёр из «Белого солнца пустыни» госпитализирован с пневмонией

Грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный зрителям по легендарному фильму «Белое солнце пустыни», госпитализирован в Тбилиси. Ему поставлен диагноз двусторонняя пневмония.
По данным Первого канала, актёр переведён в первую университетскую больницу города.
Директор клиники Леван Ратиани заявил, что состояние Кавсадзе, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, стабильно тяжёлое, — сообщают журналисты.
Актёру 85 лет, известно, что в ноябре 2020 года он уже перенёс коронавирус. Родственники утверждали тогда, что Кавсадзе полностью поправился.
Кахи Кавсадзе — ведущий актёр Тбилисского академического театра имени Руставели. Помимо «Белого солнца пустыни», зрители видели его в таких фильмах, как «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» и «Мелодии Верийского квартала».
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.