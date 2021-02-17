Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Звезда «Белого солнца пустыни» госпитализирован с пневмонией 

News.ru и ещё 2 24 минуты назад
Актёр из «Белого солнца пустыни» госпитализирован с пневмонией
Фото: jenskiymir.com
Грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный зрителям по легендарному фильму «Белое солнце пустыни», госпитализирован в Тбилиси. Ему поставлен диагноз двусторонняя пневмония.
По данным Первого канала, актёр переведён в первую университетскую больницу города.

Директор клиники Леван Ратиани заявил, что состояние Кавсадзе, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, стабильно тяжёлое, — сообщают журналисты.

Актёру 85 лет, известно, что в ноябре 2020 года он уже перенёс коронавирус. Родственники утверждали тогда, что Кавсадзе полностью поправился.
Кахи Кавсадзе — ведущий актёр Тбилисского академического театра имени Руставели. Помимо «Белого солнца пустыни», зрители видели его в таких фильмах, как «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» и «Мелодии Верийского квартала».
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
News.ru: последние новости
Аршавин выселяет из дома тяжелобольную экс-жену с детьми Аршавин выселяет из дома тяжелобольную экс-жену с детьми Сына Регины Тодоренко экстренно госпитализировали Сына Регины Тодоренко экстренно госпитализировали «Пожилая Лобода пустилась в пляс»: Дмитрий Нагиев оценил танец певицы «Пожилая Лобода пустилась в пляс»: Дмитрий Нагиев оценил танец певицы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Пореченков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение