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Галустян рассказал о страхе шутить над Хабибом 

Елена Прошина 38 минут назад
Галустян рассказал о страхе шутить над Хабибом
Фото: РИА Новости
Комик Михаил Галустян заявил, что не стал «чумить», комментируя бой Хабиба Нурмагомедова, чтобы не расстроить бойца и его болельщиков. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«На меня вышло UFC. Я спросил: «Вы хотите, чтобы я там прямо чумил?». Они говорят: «Ну да». Я подумал, наверное, это неправильно будет, спортсмены с осторожностью относятся к своим главным событиям и в этот момент ерничать, шутить — можно было на такой негатив нарваться. Тем более Хабиб всегда чутко относится ко всему. Я побоялся , поаккуратничал в этом смысле», — признался Галустян.

В итоге он старался не мешать профессиональным комментаторам, шутил не очень много и «не хайповал».
Как писал «Рамблер», ранее Галустян «нарвался на негатив» из-за пародии на главу Чечни Рамзана Кадырова. В этом номере изображающий Кадырова Галустян показывает Александру Ревве животных в Чечне и Ревва обращается внимание на петуха.

«Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж», — ответил Галустян-Кадыров.

Чеченские интернет-пользователи сочли, что Галустян «вышел за рамки дозволенного». По их мнению, это уже не юмор, а высмеивание.
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