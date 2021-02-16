Второй муж Легкоступовой предъявил права на наследство певицы

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — рассказал Жорин.

Ответчиками по иску выступают все наследники Лекоступовой: ее дети Анетта и Матвей, мать и последний муж Юрий Фирсов

Дети певицы предполагают, что таким образом экс-супруг хочет заявить права на загородный дом, который был куплен в браке, а после развода остался у Легкоступовой.

Алексей Григорьев был вторым мужем Валентины Легкоступовой и отцом ее сына Матвея. Они прожили в браке 20 лет.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.