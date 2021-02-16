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Второй муж Валентины Легкоступовой предъявил права на наследство певицы 

Вероника Полынина 37 минут назад
Второй муж Легкоступовой предъявил права на наследство певицы
Фото: РИА Новости
Второй муж Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев подал иск на раздел нажитого в браке с певицей имущества, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — рассказал Жорин.

Ответчиками по иску выступают все наследники Лекоступовой: ее дети Анетта и Матвей, мать и последний муж Юрий Фирсов.
Дети певицы предполагают, что таким образом экс-супруг хочет заявить права на загородный дом, который был куплен в браке, а после развода остался у Легкоступовой.
Алексей Григорьев был вторым мужем Валентины Легкоступовой и отцом ее сына Матвея. Они прожили в браке 20 лет.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Алексей Григорьев , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , Комсомольская правда
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