Лолиту раскритиковали за пародию чернокожей звезды 

Пользователи Сети раскритиковали исполнение Лолитой Милявской хита «Besame Mucho», в образе Сезарии Эворы. По мнению большинства, артистка не постаралась изменить голос, а гримеры — сделать её похожей на знаменитую певицу.

Запись выступления в рамках шоу «Точь-в-точь» появилась в YouTube . Певица вышла на сцену босиком в просторном одеянии, так любимом артисткой из Кабо Верде. Коже Лолиты придали темный оттенок, на голову надели парик в виде короткой стрижки с седыми волосами.

Зрители оценили исполнение Милявской песни «Besame Mucho» и остались недовольны услышанным. По мнению многих, в композиции они услышали голос Лолиты, но никак не Эворы.

«Не справилась с образом, просто перепачканная в чёрное Лолита, пела своим голосом, даже пластический гримм не потрудились наложить», — написал Дмитрий Борисов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Вышла перепачканая коровушка и замыкала хорошую песню», — более резко отозвался Станислав Бойко.

«Голос не изменён. Нужно было как то его хотя бы подстроить. А то просто поёт чёрная Лолита», — отметил Богдан Антонов.

«Лолита, она и в Африке Лолита…», — констатировала Валентина Рада.

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