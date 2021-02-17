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Лолиту раскритиковали за пародию чернокожей звезды 

Елена Прошина 1 час назад
Лолиту раскритиковали за пародию чернокожей звезды
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети раскритиковали исполнение Лолитой Милявской хита «Besame Mucho», в образе Сезарии Эворы. По мнению большинства, артистка не постаралась изменить голос, а гримеры — сделать её похожей на знаменитую певицу.
Запись выступления в рамках шоу «Точь-в-точь» появилась в YouTube. Певица вышла на сцену босиком в просторном одеянии, так любимом артисткой из Кабо Верде. Коже Лолиты придали темный оттенок, на голову надели парик в виде короткой стрижки с седыми волосами.
Зрители оценили исполнение Милявской песни «Besame Mucho» и остались недовольны услышанным. По мнению многих, в композиции они услышали голос Лолиты, но никак не Эворы.

«Не справилась с образом, просто перепачканная в чёрное Лолита, пела своим голосом, даже пластический гримм не потрудились наложить», — написал Дмитрий Борисов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Вышла перепачканая коровушка и замыкала хорошую песню», — более резко отозвался Станислав Бойко.

«Голос не изменён. Нужно было как то его хотя бы подстроить. А то просто поёт чёрная Лолита», — отметил Богдан Антонов.

«Лолита, она и в Африке Лолита…», — констатировала Валентина Рада.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Сети раскритиковали дочь Анастасии Волочковой Ариадну, который выложила в соцсеть свою версию песни группы Queen «Bohemian Rhapsody». Подписчики призвали 15-летнюю девушку не позориться и заявили, что она спела «плохо».
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Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Лолита Милявская
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