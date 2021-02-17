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Соломин прокомментировал свою госпитализацию 

Елена Прошина 37 минут назад
Соломин прокомментировал свою госпитализацию
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Юрий Соломин на фоне новостей о госпитализации из-за коронавируса заявил, что чувствует себя хорошо. Известный актер, который сегодня занимает должность художественного руководителя Малого театра, попросил за себя не волноваться, сообщает «Комсомольская правда».
О том, что 85-летнего Соломина положили в больницу, стало известно утром 16 февраля. О госпитализации журналистам рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова. Она отметила, что у народного артиста был диагностирован COVID-19, но заболевание проходит «не в тяжелой форме».
Сотрудники СМИ дозвонились до самого Соломина, который отметил, что признаки заражения инфекцией у него появились несколько дней назад. По его словам, он не сразу решился ехать в больницу, поскольку чувствует себя хорошо.

«Не волнуйтесь за меня», — попросил журналистов худрук бодрым голосом.

Юрий Соломин за свою более, чем 60-летнюю карьеру снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых — «Адъютант его превосходительства», «Красная палатка», «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие. Актер поставил более 10 фильмов, 11 спектаклей, принял участие в почти сотне театральных постановок.
В конце января, как сообщал «Рамблер», от последствий «ковида» скончался народный артист СССР Василий Лановой. Актера госпитализировали в начале месяца в одну из столичных клиник. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации. 28 января ему резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вечером того же дня он скончался. Василию Лановому было 87 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тамара Михайлова , Василий Лановой , Юрий Соломин , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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