Соломин прокомментировал свою госпитализацию 

Народный артист СССР Юрий Соломин на фоне новостей о госпитализации из-за коронавируса заявил, что чувствует себя хорошо. Известный актер, который сегодня занимает должность художественного руководителя Малого театра, попросил за себя не волноваться, сообщает «Комсомольская правда»

О том, что 85-летнего Соломина положили в больницу, стало известно утром 16 февраля. О госпитализации журналистам рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова . Она отметила, что у народного артиста был диагностирован COVID-19, но заболевание проходит «не в тяжелой форме».

Сотрудники СМИ дозвонились до самого Соломина, который отметил, что признаки заражения инфекцией у него появились несколько дней назад. По его словам, он не сразу решился ехать в больницу, поскольку чувствует себя хорошо.

«Не волнуйтесь за меня», — попросил журналистов худрук бодрым голосом.

Юрий Соломин за свою более, чем 60-летнюю карьеру снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых — «Адъютант его превосходительства», «Красная палатка», «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие. Актер поставил более 10 фильмов, 11 спектаклей, принял участие в почти сотне театральных постановок.