«Каждый час расписан»: Шепелев рассказал о работе 

Телеведущий Дмитрий Шепелев опроверг слухи, что остался без работы после закрытия шоу «Ты как я» на ТНТ. Он рассказал в Instagram о распорядке своего типичного дня.

Например, день 16 февраля для него начался в 6 часов утра. Шепелев подчеркнул, что старается не брать сразу в руки гаджеты и «не засорять голову электронным мусором». Обычно утром он завтракает и отправляет сына в школу.

«Дальше каждый час расписан до самого вечера. Там и спорт, работа, встречи, ну всё как у всех с перерывом на обед», — написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Около 19 часов Шепелев старается отложить телефон и посвятить время семье. Отходит ко сну телезвезда ближе к полуночи. Перед этим он предпочитает почитать книги, исключая любые новости, потому что они ему потом снятся.

Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент. Впоследствии Шепелев появлялся в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Программу раскритиковали зрители, посоветовав телеведущему и дальше заниматься сбором сплетен и слухов. Официально съемки шоу были приостановлены из-за низких рейтингов.