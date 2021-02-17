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«Душевный ад»: Садальский пожалел мать Максаковой 

Елена Прошина 36 минут назад
«Душевный ад»: Садальский пожалел мать Максаковой
Фото: globallookpress.com
Актрисе Людмиле Максаковой досталась «психологически чудовищно сложная роль», заявил в Instagram Станислав Садальский, оценив ее отношения с дочерью — оперной певицей Марией Максаковой.
Как сообщал «Рамблер», в 2017 году муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. В феврале она вернулась на родину, приняла участие в ряде российских ток-шоу. В программе «Судьба человека» она пожаловалась на сложные отношения с матерью, заявив, что, отрекшись от нее, та поступила хуже деревенской бабы.
По мнению актера Станислава Садальского, Людмила Максакова была особенно хороша в «психологически чудовищно сложной роли» Иокасты — матери Эдипа и жены Эдипа.

«Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада, в который ввергнута несчастная женщина. Вот что заметил, иногда гениально сыгранные роли мистическим образом ложатся на судьбу артиста…», — отметил он.

Садальский призвал Максакову «держаться».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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