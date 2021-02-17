«Душевный ад»: Садальский пожалел мать Максаковой 

Актрисе Людмиле Максаковой досталась «психологически чудовищно сложная роль», заявил в Instagram Станислав Садальский, оценив ее отношения с дочерью — оперной певицей Марией Максаковой.
Как сообщал «Рамблер», в 2017 году муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. В феврале она вернулась на родину, приняла участие в ряде российских ток-шоу. В программе «Судьба человека» она пожаловалась на сложные отношения с матерью, заявив, что, отрекшись от нее, та поступила хуже деревенской бабы.
По мнению актера Станислава Садальского, Людмила Максакова была особенно хороша в «психологически чудовищно сложной роли» Иокасты — матери Эдипа и жены Эдипа.
«Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада, в который ввергнута несчастная женщина. Вот что заметил, иногда гениально сыгранные роли мистическим образом ложатся на судьбу артиста…», — отметил он.
Садальский призвал Максакову «держаться».