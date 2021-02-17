Пригожина вызвали в полицию по жалобе Шнурова 

Как сообщал «Рамблер», конфликт Шунрова и Пригожина зародился в прошлом году, когда продюсер заявил, что звёздам российской эстрады в пандемию не помешала бы помощь от государства. Музыкант высмеял слова Пригожина и пообещал ему и его супруге певице Валерии прислать «сосиски из „Пятёрочки“. Позже Шнуров резко раскритиковал оппонента за отдых в Дубае в разгар пандемии. Продюсер не забыл высказывания лидера группы „Ленинград“ и в одном из интервью отметил, что хотел бы треснуть оппонента „по башке“. После этого Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию. Он настаивает, что заявление продюсера попадает под статью уголовного кодекса об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Пригожин узнал, что в полиции на него лежит заявление, на больничной койке, лечась от коронавируса. После того, как он выписался, ему позвонил следователь и пригласил дать пояснения по жалобе Шнурова. Продюсер, по его словам, очень удивился.

»Сюр! Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию?» — выразил недоумение Пригожин.

Он подчеркнул, что не собирался ни угрожать музыканту, ни тем более трогать его. По словам продюсера, изначально его негативную реакцию вызвали нелестные слова в адрес супруги — певицы Валерии. Поэтому в будущем он не исключает, что подаст иск в отношении Шнурова о клевете и защите чести и достоинства.