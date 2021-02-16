Россиянка обвинила Понаровскую в краже ребенка 

Жительница Урала обвинила певицу Ирину Понаровскую в том, что она украла ее дочь.

Как пишет «Московский комсомолец», Марина Гарбовская заявила в студии программы «Прямой эфир», что Понаровская и ее бывший муж Вейланд Ротт-младший заметили ее ребенка во время гастролей. По ее словам, они пришли к ней домой и чуть ли не силой вырвали младенца из ее рук, а затем стали угрожать расправой.

Гарбовская утверждает, что неоднократно приезжала в Москву, чтобы вернуть дочь, но муж певицы бил ее и таскал за волосы.

В студию «Прямого эфира» пришла и сама «украденная девочка», теперь уже взрослая Анастасия Кормышева.

После ее появления Гарбовская сразу поменяла показания и заявила, что собиралась сделать аборт, а затем думала отказаться от ребенка, потому что девочка родилась мулаткой.

Далее свою версию событий высказал директор Ирины Понаровской. Он сообщил, что биологическая мать сама принесла певице ребенка и попросила забрать. Он также усомнился, что Гарбовская имеет отношение к приемной дочери Понаровской, и пригрозил ей иском в суд о защите чести и достоинства в случае, если ее родство не подтвердится.

Как писал «Рамблер», у Ирины Понаровской и ее второго мужа, джазового певца Вейланда Ротта-младшего, в 1984 году родился сын Энтони. После рождения сына они отдали приемную дочь в детский дом. Впоследствии Понаровская заявляла, что никакой дочери у них не было — просто когда-то они помогли чужому умирающему ребенку выжить.