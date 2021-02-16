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У Самбурской обнаружили тайный аккаунт в Instagram 

Lenta.ru 34 минуты назад
У Самбурской обнаружили тайный аккаунт в Instagram
Фото: РИА Новости
У актрисы и блогерши Настасьи Самбурской обнаружили тайный аккаунт в Instagram, в котором она зарегистрирована под чужим именем, сообщает Telegram-канал Super.
Отмечается, что аккаунт с ником predvoditel_divannih_voisk активно защищал Самбурскую под постом портала про ее нового возлюбленного.

«Путем подключения контактов телефона к Instagram выяснилось, что "предводитель диванных войск" и есть сама Настасья», — сообщили в Super.

В комментариях predvoditel_divannih_voisk в том числе отвечал одной из читательниц Super о том, что история про возлюбленного — пиар.

«Не для того она его столько времени у себя в сторис прятала, чтобы дешевому "Супер.сру" слить такую информацию», — написала predvoditel_divannih_voisk.

Портал заверил, что профиль зарегистрирован на номер телефона блогерши. В Super подчеркнули, что, несмотря на комментарии с тайного аккаунта, основной профиль Самбурской давно заблокировал аккаунт их портала.
Самбурская долгое время скрывала своего нового возлюбленного, предпочитая не рассказывать о личной жизни. В апреле 2020 года актриса посчитала, что «бабы известных мужиков» посходили с ума, так как обвинениями в адрес возлюбленных или мужей публично «закапывают» их и не думают о будущем своих детей.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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