Ургант пошутил про страницу Путина в соцсетях 

«Когда вбиваешь в Instagram имя Владимир Путин, появляются тысячи страниц. И какая-то из них наверняка оригинальная. Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем», — иронично отметил телеведущий.