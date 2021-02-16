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Москва

Вдовиченков рассказал о «грязных и безвластных» 90-х 

Мария Иванова 1 час назад
Вдовиченков рассказал о «грязных и безвластных» 90-х
Фото: РИА Новости
Актер Владимир Вдовиченков объяснил ностальгию многих россиян по 90-м воспоминаниями о молодости, отметив, что на самом деле то время было «грязным, безыдейным и безвластным». Об этом сообщает «Газета.ру».

«Оглядываясь назад, кажется, что и деревья были выше, и трава зеленее, и свободы было больше. Своя молодость, первые впечатления, влюбленность — вот что мы любим, а не 90-е», — объяснил актер.

На самом деле, по мнению Вдовиченкова, 90-е были «грязными, суровыми, неприятными, противными, безыдейными, безвластными».

«И не дай бог, что они наступят еще раз», — подчеркнул он.

По его мнению, 90-е годы стали «изломом», а в 2000-х и 2010-х «наступила эпоха просто тупо денег», в России появились богатые люди.

«А когда сейчас вдруг эта волна спала, и вроде уже и деньги радости не приносят, а ничего другого не осталось. Мы опять хотим чего-то нового — бунта, старта, как в 90-ые», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее воспоминаниями о своих 90-х поделился актер Максим Виторган. Для него то время стало периодом «безмятежного счастья».

«Баррикады и окончание института, первые роли на сцене и проданный несколько раз в разные города один и тот же вагончик баночного пива, рождение дочери и роковая болезнь мамы, первый раз в Америке, первый раз в Париже», — рассказал он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Владимир Вдовиченков
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