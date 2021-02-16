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Михаила Боярского госпитализировали 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Михаила Боярского госпитализировали
Фото: Lenta.ru
Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера Ларису Луппиан.
Диагноз актера пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. Отмечается, что десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от инфекции. «Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — отметила супруга артиста.
Известно, что 71-летний Михаил Боярский попал в больницу №122. Также утверждается, что он в сознании. В телефонном разговоре артист сказал, что у него уже все в порядке.
Ранее сообщалось о госпитализации 85-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина. Худрук Государственного академического Малого театра России был госпитализирован с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Михаил Боярский , Юрий Соломин , Санкт-Петербург
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