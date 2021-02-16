Михаила Боярского госпитализировали 

Диагноз актера пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. Отмечается, что десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от инфекции. «Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — отметила супруга артиста.

Известно, что 71-летний Михаил Боярский попал в больницу №122. Также утверждается, что он в сознании. В телефонном разговоре артист сказал, что у него уже все в порядке.