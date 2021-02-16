Актера из «Кухни» обокрали в Москве 

Знакомый обокрал актера Кирилла Трубецкого. Об этом сообщает агентство «Москва».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что 15 февраля актер обратился в столичную полицию с заявлением. В нем он сообщил, что в марте передал своему знакомому 500 долларов (более 35 тысяч рублей по текущему курсу) и 10 тысяч рублей в одном из кафе в Камергерском переулке. Тот пообещал ему вернуть долг до 5 мая, однако перестал выходить на связь. Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.

37-летний Трубецкой, как сообщал «Рамблер», — актер Московского художественного театра. Также он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Северный ветер», «Содержанки», «Отель "Президент"», «Всегда говори "всегда" 5» и «Кухня. Последняя битва».

В марте сообщалось, что Трубецкой пострадал в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве и был госпитализирован.