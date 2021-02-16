Виктория Боня рассказала о счетах за свет в 500 евро в Монако

Российская модель и телеведущая Виктория Боня сравнила стоимость коммунальных услуг в Европе и России . Звезда постоянно проживает в Монако и часто приезжает на родину, недвижимость у неё есть в обеих странах.

Я сама плачу по всем счетам за коммуналку. В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причём мне даже летом такие счета приходили, — рассказала звезда «Дома-2» в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом она посетовала, что в Монако, если вовремя не оплатить счета ЖКХ, сразу всё отключают и не дают никаких послаблений.

В России, конечно, содержание квартиры обходится намного дешевле — около 12 тысяч рублей в месяц. Причём эта сумма не только за свет, а ещё и за отопление и прочие коммунальные услуги, и даже за охрану.

Она призналась, что очень ответственно подходит к оплате счетов, старается не задерживаться.