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500 евро за свет: Боня сравнила платёжки в России и Европе 

News.ru 43 минуты назад
Виктория Боня рассказала о счетах за свет в 500 евро в Монако
Фото: РИА Новости
Российская модель и телеведущая Виктория Боня сравнила стоимость коммунальных услуг в Европе и России. Звезда постоянно проживает в Монако и часто приезжает на родину, недвижимость у неё есть в обеих странах.

Я сама плачу по всем счетам за коммуналку. В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причём мне даже летом такие счета приходили, — рассказала звезда «Дома-2» в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом она посетовала, что в Монако, если вовремя не оплатить счета ЖКХ, сразу всё отключают и не дают никаких послаблений.

В России, конечно, содержание квартиры обходится намного дешевле — около 12 тысяч рублей в месяц. Причём эта сумма не только за свет, а ещё и за отопление и прочие коммунальные услуги, и даже за охрану.

Она призналась, что очень ответственно подходит к оплате счетов, старается не задерживаться.
Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая является бывшей супругой умершего актёра Армена Джигарханяна, рассказала, сколько стоят услуги ЖКХ в её квартире на Рублёвском шоссе. «Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает. У меня выходит от 13 до 18 тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ», — поделилась она.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Армен Джигарханян , Монако
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