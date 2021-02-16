"Юрий Власов научил нас всех, что «невозможно» — это всего лишь слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг. Он вдохновил меня, когда я встретил его в 1961 году, будучи начинающим спортсменом. Именно благодаря таким людям я отказываюсь считать, что добился успеха исключительно благодаря самому себе", — написал Шварценеггер в социальных сетях.

Юрий Власов — олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призёр Игр-1964, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.