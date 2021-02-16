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Похороны Ларри Флинта превратят в вечеринку 

Газета.Ru 1 час назад
Похороны основателя порножурнала Флинта превратят в вечеринку
Фото: Reuters
Похороны основателя американского порнографического журнала Ларри Флинта превратят в большую вечеринку. Об этом сообщает TMZ.
Церемония прощания пройдет в Лос-Анджелесе в принадлежавшем издателю ночном клубе Hustler. Отмечается, что на похоронах выступит группа стриптизерш Sexxy After Dark, которая постоянно работает в его клубе.
Церемония завершится запуском большого воздушного шара с крыши здания. Гостей вечера будут угощать фирменным коктейлем Flynt Goldfinger, сделанным на основе водки. Посетить церемонию смогут все желающие старше 21 года, заплатившие $50 за вход.
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Ранее Флинт скончался в возрасте 78 лет. Его брат подтвердил смерть издателя, однако не назвал ее причину. При этом источники журнала TMZ в семье Флинта заявили, что он умер из-за сердечной недостаточности.
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Шоу-бизнес , В мире , Лос-Анджелес , США
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