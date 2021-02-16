Вечерский заявил о психологических проблемах Заворотнюк

Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк , которая несколько лет борется с раком, усугубляют психологические проблемы. Об этом Nation News заявил рунический провидец Игорь Вечерский.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк может быть больна раком головного мозга, перенесла операции и длительное лечение в стационаре. В апреле 2020 года друг мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева , рассказал, что Заворотнюк была выписана из больницы и чувствует себя хорошо. При этом соседи звезды отметили, что она давно не выходила за пределы своего коттеджа поселке Крекшино в Новой Москве. Они переживают, что Анастасию Заворотнюк держат взаперти.

По мнению Вечерского, у актрисы «есть психологические, возможно, психические сложности, которые негативно отражаются на ее состоянии» и подавляют сопротивляемость заболеванию.

«Актрису ждет непростая борьба с болезнью, есть большая вероятность того, что ситуация обернется не в лучшую сторону. В ближайшей перспективе Заворотнюк переживет серьезные испытания. Ей не хватает какого-то важного человека рядом, который мог бы поддержать ее во время лечения», — отметил он.

Рунический провидец высказал мнение, что артистке нужно находиться в условиях стационара, так как амбулаторное лечение «недостаточно эффективно» и «болезнь не собирается отступать».

«В целом ситуация сложная, не предвещающая хороших результатов», — подчеркнул он.

По его словам, Заворотнюк также стоит поработать с эмоциональным и психологическим фоном при помощи как профессионалов, так и близких людей.