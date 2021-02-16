Садальский раскритиковал Лободу за откровенное платье на «Голос. Дети»

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Актер Станислав Садальский заявил, что певица Светлана Лобода , появившаяся в новом выпуске «Голос. Дети» в «костюмчике с разрезом», «задавила» выступавшего ребенка. Об это он написал на своей странице в Instagram.

«Красавица, публичное одиночество на «Голосе»сама поет, сама танцует, похоже бухая», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению актера, Лобода вышла на сцену, чтобы продемонстрировать откровенный костюм, «задавила ребенка, а потом раскритиковала его».

«Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь!? В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло…» — добавил Садальский.

Лобода назвала отобранных в свою команду детей «абсолютными алмазами» и пообещала заняться их «огранкой». Крид заявил, что ищет не тех, кто способен взять «сложные ноты», а детей с «цепляющими голосами».