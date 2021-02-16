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Москва

Садальский отчитал Лободу за выходки на детском шоу 

Елена Прошина 39 минут назад
Садальский раскритиковал Лободу за откровенное платье на «Голос. Дети»
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский заявил, что певица Светлана Лобода, появившаяся в новом выпуске «Голос. Дети» в «костюмчике с разрезом», «задавила» выступавшего ребенка. Об это он написал на своей странице в Instagram.
«Красавица, публичное одиночество на «Голосе»сама поет, сама танцует, похоже бухая», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По мнению актера, Лобода вышла на сцену, чтобы продемонстрировать откровенный костюм, «задавила ребенка, а потом раскритиковала его».

«Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь!? В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло…» — добавил Садальский.

Как писал «Рамблер», Лобода, Баста (Василий Вакуленко) и Егор Крид стали наставниками восьмого сезона шоу «Голос. Дети».
Лобода назвала отобранных в свою команду детей «абсолютными алмазами» и пообещала заняться их «огранкой». Крид заявил, что ищет не тех, кто способен взять «сложные ноты», а детей с «цепляющими голосами».
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Шоу-бизнес , Баста , Крид , Станислав Садальский , Светлана Лобода
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