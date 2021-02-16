Галкин рассказал об экономии на коммуналке 

Ургант показал фото люстры из дома Галкина и спросил, каково это «платить три миллиона за электричество»

«Лампочки мелковаттные, каждая по десять ватт. Их много, но если там их 72, то это 720 ватт. Потом, подсветка люстры, она LED, вообще не потребляет энергии», — объяснил Галкин.

После этого Ургант спросил, в какую сумму Галкину и певице Алле Пугачевой обходится коммуналка.

«Нормально платим. Я не буду называть эту цифру, потому что она большая, но она не большая-большая. Я знаю, сколько я плачу за газ, за свет», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ оценили площадь особняка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь в 2300 квадратных метров.

Сообщалось, что замок пары стоит на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.