Дочь Волочковой пристыдили за вокальный номер 

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15-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала в Instagram свою версию исполнения хита группы Queen «Bohemian Rhapsody». Некоторые подписчики пришли в недоумение от услышанного.

Пост появился в аккаунте Ариадны 15 февраля. Девушка запечатлена на сцене домашнего театра в красном берете, черной кофте и длинной леопардовой юбке. Дочь танцовщицы старательно исполняет песню британской рок-группы.

«Текст неправильный. Что уж вспомнила)) Не суди строго», — гласит подпись к ролику (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Многие подписчики похвалили старания Ариадны, назвали ее «молодцом», а голос «красивым». Однако оказалось немало пользователей, раскритиковавших творчество подростка.

«Какая вульгарщина. Ара не позорьтесь. Ваши ровесники вас засмеют», — написала samanta01_21.

«Это опасная затея. И добром она не закончится. Ох …», — предположил gr.af63.

«Мне не понравилось, поете Вы плохо!» — призналась ol.esia9836.