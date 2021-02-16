Дочь Волочковой пристыдили за вокальный номер 

15-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала в Instagram свою версию исполнения хита группы Queen «Bohemian Rhapsody». Некоторые подписчики пришли в недоумение от услышанного.
Пост появился в аккаунте Ариадны 15 февраля. Девушка запечатлена на сцене домашнего театра в красном берете, черной кофте и длинной леопардовой юбке. Дочь танцовщицы старательно исполняет песню британской рок-группы.
«Текст неправильный. Что уж вспомнила)) Не суди строго», — гласит подпись к ролику (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Многие подписчики похвалили старания Ариадны, назвали ее «молодцом», а голос «красивым». Однако оказалось немало пользователей, раскритиковавших творчество подростка.
«Какая вульгарщина. Ара не позорьтесь. Ваши ровесники вас засмеют», — написала samanta01_21.
«Это опасная затея. И добром она не закончится. Ох …», — предположил gr.af63.
«Мне не понравилось, поете Вы плохо!» — призналась ol.esia9836.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Ларисы Гузеевой в Instagram раскритиковали внешний вид ее дочери. На фотографии https://www.instagram.com/p/CHVlhRsF3HF/ Ольга Бухарова изображена на крыльце частного дома. Девушка предстала перед пользователями соцсети в больших темных очках, в маске на лице. В качестве наряда дочь Гузеевой выбрала объемное полупальто, широкие джинсы, водолазку, ботинки и носки с разноцветным рисунком. Пользователи заявили, что наряд Бухаровой скорее подходит пожилой женщине, чем молодой девушке и назвали ее «клоунессой».