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Москва

Алибасов-младший пожаловался на проблемы с отцом 

Елена Прошина 1 час назад
У Алибасова возникли проблемы с памятью
Фото: ТАСС
У продюсера Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью и его нельзя оставить без присмотра ни на минуту. Об этом «Пятому каналу» рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бари Алибасов попал в реанимацию. По словам его сына, причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния из-за того, что продюсер нарушил запрет врачей на курение и употребление алкоголя. В итоге у Бари Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. После выписки из клиники сын увез отца в Калининград.
Бари Алибасов-младший рассказал, что у его отца «постоянно то концерт, то еще что-то» и в итоге тот сломал ногу.

«На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал», — заявил он.

Сын Алибасова отметил, что его отцу предстоит еще минимум неделю провести в больнице, а затем он вынужден будет нанять ему дополнительную сиделку.
«Одна не справляется. Теперь очевидно, что Бари Каримович не может оставаться один ни на секунду», — заявил Бари Бариевич.
При этом он отметил, что отцу постепенно становится лучше, он много разговаривает.

«Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. (…) Врачи говорят, что шансы маленькие, но три раза же он уже приходил в себя», — заметил Алибасов-младший.

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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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