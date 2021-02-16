У Алибасова возникли проблемы с памятью

У продюсера Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью и его нельзя оставить без присмотра ни на минуту. Об этом «Пятому каналу» рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бари Алибасов попал в реанимацию. По словам его сына, причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния из-за того, что продюсер нарушил запрет врачей на курение и употребление алкоголя. В итоге у Бари Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. После выписки из клиники сын увез отца в Калининград.

Бари Алибасов-младший рассказал, что у его отца «постоянно то концерт, то еще что-то» и в итоге тот сломал ногу.

«На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал», — заявил он.

Сын Алибасова отметил, что его отцу предстоит еще минимум неделю провести в больнице, а затем он вынужден будет нанять ему дополнительную сиделку.

«Одна не справляется. Теперь очевидно, что Бари Каримович не может оставаться один ни на секунду», — заявил Бари Бариевич.

При этом он отметил, что отцу постепенно становится лучше, он много разговаривает.