Уход за внешностью обходится Ладе Дэнс в 100 тысяч ежемесячно

Певица Лада Дэнс тратит около 100 тысяч рублей в месяц на уход за своей внешностью. Об этом она сама сообщила «СтарХиту».

Она затруднилась выделить свой главный бьюти-секрет. Певица рассказала, что старается спать в среднем по 10 часов в день, уже много лет в целом правильно питается и всю жизнь занимается спортом — танцует на пилоне, плавает, бегает.

«Все это дает моему организму невероятный заряд энергии на весь день и дарит хорошее настроение», — сообщила она.

Дэнс призналась, что не относится к пластической хирургии негативно, не считает это постыдным или сверхъестественным, но сама пока ни разу не прибегала к ней. Она объяснила это тем, что пока в этом нет необходимости, и поблагодарила родителей за гены. Певица допустила, что будущем может обратиться к пластическому хирургу, а до сих пор лишь колола гиалуроновую кислоту.