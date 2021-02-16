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Москва

Дэнс рассказала о своих тратах на пластику 

Елена Прошина 1 час назад
Уход за внешностью обходится Ладе Дэнс в 100 тысяч ежемесячно
Фото: Instagram
Певица Лада Дэнс тратит около 100 тысяч рублей в месяц на уход за своей внешностью. Об этом она сама сообщила «СтарХиту».
Она затруднилась выделить свой главный бьюти-секрет. Певица рассказала, что старается спать в среднем по 10 часов в день, уже много лет в целом правильно питается и всю жизнь занимается спортом — танцует на пилоне, плавает, бегает.

«Все это дает моему организму невероятный заряд энергии на весь день и дарит хорошее настроение», — сообщила она.

Дэнс призналась, что не относится к пластической хирургии негативно, не считает это постыдным или сверхъестественным, но сама пока ни разу не прибегала к ней. Она объяснила это тем, что пока в этом нет необходимости, и поблагодарила родителей за гены. Певица допустила, что будущем может обратиться к пластическому хирургу, а до сих пор лишь колола гиалуроновую кислоту.

«В среднем трачу на себя около 100 тысяч рублей в месяц. Не больше!» — добавила она.

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