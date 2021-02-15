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Железняк связала закрытие «Сватов с событиями на Украине 

Вероника Полынина 1 час назад
Железняк связала закрытие «Сватов с событиями на Украине
Фото: РИА Новости
Актриса Олеся Железняк в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» раскрыла причины закрытия сериала «Сваты».
Олеся Железняк сыграла в «Сватах» соседку главных героев. По словам актрисы, единственной причиной, по которой закрыли проект, стали трудности съемочного процесса: седьмой сезон снимали несколько лет, но так и не смогли доснять.

«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не отснят. Сначала были события на Украине, а снимает «Квартал 95», продюсерский центр Зеленского», — рассказала актриса.

Она пояснила, что ряду артистов запретили въезд на Украину. Съемочная группа успела снять несколько серий, а потом «это все прикрыли».
Через два года решили продолжить снимать в Белоруссии. Сняли еще несколько серий, и началась пандемия коронавируса.

«Должны были доснять этим летом. Осталось всего четыре серии. Планировали — июль, август, и началась пандемия», — сообщила Железняк.

После этого было принято решение закрыть сериал.
Актриса заверила, что никаких ссор на площадке не было, и актеры вместе с поклонниками до последнего ждали возобновления работы.
В начале февраля, как писал «Рамблер», Олеся Железняк стала жертвой банковских мошенников, которые похитили с ее карты 50 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Олеся Железняк
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