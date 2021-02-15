Железняк связала закрытие «Сватов с событиями на Украине 

Актриса Олеся Железняк в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» раскрыла причины закрытия сериала «Сваты».

Олеся Железняк сыграла в «Сватах» соседку главных героев. По словам актрисы, единственной причиной, по которой закрыли проект, стали трудности съемочного процесса: седьмой сезон снимали несколько лет, но так и не смогли доснять.

«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не отснят. Сначала были события на Украине, а снимает «Квартал 95», продюсерский центр Зеленского», — рассказала актриса.

Она пояснила, что ряду артистов запретили въезд на Украину. Съемочная группа успела снять несколько серий, а потом «это все прикрыли».

Через два года решили продолжить снимать в Белоруссии. Сняли еще несколько серий, и началась пандемия коронавируса.

«Должны были доснять этим летом. Осталось всего четыре серии. Планировали — июль, август, и началась пандемия», — сообщила Железняк.

После этого было принято решение закрыть сериал.

Актриса заверила, что никаких ссор на площадке не было, и актеры вместе с поклонниками до последнего ждали возобновления работы.

В начале февраля, как писал «Рамблер», Олеся Железняк стала жертвой банковских мошенников, которые похитили с ее карты 50 тысяч рублей.