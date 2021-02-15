По делу о лжесвидетелях Ефремова провели обыски 

По словам Пашаева, обыски прошли утром в понедельник. Он также сообщил, что вопрос об очной ставке пока не рассматривается.

Как сообщал «Рамблер», после судебного процесса над Михаилом Ефремовым было возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний. Речь идет о троих свидетелях защиты, которые заявили на суде, что видели в момент ДТП за рулем автомобиля Ефремова другого человека.