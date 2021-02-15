По делу о лжесвидетелях Ефремова провели обыски 

Полиция провела обыски у одного из фигурантов дела о даче ложных показаний свидетелями защиты Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева.
По словам Пашаева, обыски прошли утром в понедельник. Он также сообщил, что вопрос об очной ставке пока не рассматривается.
Как сообщал «Рамблер», после судебного процесса над Михаилом Ефремовым было возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний. Речь идет о троих свидетелях защиты, которые заявили на суде, что видели в момент ДТП за рулем автомобиля Ефремова другого человека.
На прошлой неделе осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова доставили из белгородской колонии в московский СИЗО «Водник» для участия с следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Ефремов проходит по делу как свидетель.