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По делу о лжесвидетелях Ефремова провели обыски 

Вероника Полынина 1 час назад
По делу о лжесвидетелях Ефремова провели обыски
Фото: РИА Новости
Полиция провела обыски у одного из фигурантов дела о даче ложных показаний свидетелями защиты Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева.
По словам Пашаева, обыски прошли утром в понедельник. Он также сообщил, что вопрос об очной ставке пока не рассматривается.
Как сообщал «Рамблер», после судебного процесса над Михаилом Ефремовым было возбуждено уголовное дело о даче ложных показаний. Речь идет о троих свидетелях защиты, которые заявили на суде, что видели в момент ДТП за рулем автомобиля Ефремова другого человека.
На прошлой неделе осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова доставили из белгородской колонии в московский СИЗО «Водник» для участия с следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Ефремов проходит по делу как свидетель.
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Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , РЕН ТВ
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